مستشفى "زيف" في صفد: استقبلنا اليوم 14 مصابا جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان

أعلن مستشفى زيف في صفد، أننا "استقبلنا اليوم 14 مصابا جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان".

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "نقل 16 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.