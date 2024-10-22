أكّد نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "الحريق المندلع في المتن صعب جدًّا، وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الّذي طلب طائرات من قبرص للمساعدة على إخماده"، مشيرًا إلى "أنّنا ننتظر إشارةً من المدير العام للدّفاع المدني العميد ريمون خطّار غدًا، لمعرفة إذا كنّا بحاجة لطلب المساعدة القبرصيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: حريق المتن صعب جدًا وتواصلت مع ميقاتي الذي طلب طائرات من قبرص للمساعدة على إخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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