المدير العام لقوى الأمن عرض مع السفيرة الأميركية للأوضاع العامة في البلاد

التقى المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، السّفيرة الأميركيّة في لبنان ليزا جونسون (Lisa Johnson) ومدير مكتب مكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون في السّفارة الأميركيّة (INL) بيتر إفانس (PETER EVANS)، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامّة في البلاد.

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