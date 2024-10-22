أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تهديداً "الى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك الليلكي برج البراجنة"، زاعماً أن "السكان متواجدين بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها الجيش الإشرائيلي على المدى الزمني القريب"، مضيفاً "عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي أصدر تهديداً بقصف أبنية سكنية في حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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