أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي في منطقة المعالي - بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح". كذلك أعلن المركز أن "غارة العدو الإسرائيلي على كسار الزعتر في النبطية أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وجرح 21 آخرين ويتم إجراء فحوص الDNA لتحديد هوية أشلاء تم رفعها من مكان الغارة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 5 شهداء و10 جرحى بغارة على المعالي و5 شهداء و21 جريحا وأشلاء بغارة على كسار الزعتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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