فوج إطفاء بيروت: نشارك في إخماد الحريق في منطقة الربوة

لفت ​فوج إطفاء بيروت​ في بيان، إلى أنّ "فرقه توجّهت، بتوجيهات من محافظ بيروت مروان عبود وتعليمات قائد فوج الإطفاء العميد ماهر العجوز، إلى منطقة الربوة، للمشاركة في إخماد الحريق المندلع في المكان، حيث اشتدّ الحريق، رغم كلّ المحاولات من قبل العاملين على إخماده؛ نظرًا إلى طبيعة المنطقة وقوّة الرّياح".

ولا يزال الحريق مستعرًا في أحراج الربوة، وقد اتّسعت رقعة النّيران لتصل إلى أحراج نابيه وبيت مسك. وأدّت الرّياح إلى ارتفاع سحب الدّخان في المنطقة، وتمدّدها إلى أوتوستراد المتن السريع الّذي تمّ قطعه في الاتجاهين، بسبب سوء الرّؤية مع حلول الظّلام. فيما يواصل عناصر الدّفاع المدني العمل لمحاصرة النّيران، معزّزين بأكثر من 10 سيّارات إطفاء، وبمؤازرة من طوّافات الجيش.