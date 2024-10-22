تقرير لجنة الطوارئ: 191516 نازحًا بمراكز الإيواء وعبور 343404 سوريين و147608 لبنانيين إلى سوريا

أشارت لجنة الطّوارئ الحكوميّة، في التّقرير رقم 25 حول الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان والوضع الراهن، الّذي وزّعه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، تمّ تسجيل 125 غارة جوّيّة على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10775 إعتداء".

ولفتت إلى أنّه "صدر عن وزارة الصّحة حصيلة الشّهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تمّ تسجيل 63 شهيدًا و234 جريحًا، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2530 شهيدًا و11803 جرحى"، موضحةً أنّ "لتاريخه، تمّ فتح 1095 مركزًا لاستقبال النّازحين، منها 908 مراكز وصلت للحدّ الأقصى من قدرتها الاستيعابيّة".

وأكّدت اللّجنة أنّ "حركة النّزوح تستمر، ووصل العدد الإجمالي للنّازحين إلى 191516 نازحًا (44124 عائلة) في مراكز الإيواء، حيث تسجّلت النّسبة الأعلى للنّازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن المقدّر أنّ النّازحين هو أعلى بكثير"، مبيّنةً أنّ "الأجهزة الأمنيّة كافّة تقوم بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النّازحين، وتوزيع المواد الغذائيّة والمحروقات، وحماية مراكز الإيواء، ومنع عمليّات الاحتكار ومراقبة الأسعار؛ ومراقبة ضبط الحدود".

وذكرت أنّ "من تاريخ 23 أيلول لغاية 21 تشرين الأوّل 2024، سجّل الأمن العام عبور 343404 مواطنين سوريّين و147608 مواطنين لبنانيّين إلى الأراضي السّوريّة"، معلنةً أنّ "لجنة الطّوارئ الحكوميّة تتولّى استلام المساعدات الدّوليّة وتوزيعها على النّازحين، ضمن آليّة واضحة وشفّافة عبر المحافظات".