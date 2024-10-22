صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها للاشتباه بتسلل مسيّرة من لبنان وفي حيفا وخليجها

أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في مدينة نهاريا ومحيطها للاشتباه بتسلّل طائرة مسيّرة من لبنان، كما أنّها تدوي من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها، وفي مدينة حيفا وخليجها".

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