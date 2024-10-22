"حزب الله": تصدّينا لمسيّرة "هرمز 450" فوق جبشيت وأحرقناها وأجبرنا أخرى فوق منطقة الإقليم على المغادرة

أشار الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في وحدات الدّفاع الجوّي عند السّاعة 05:40 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، بإسقاط مسيّرة "هرمز 450" فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض- جو؛ وشوهدت تحترق".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في وحدات الدّفاع الجوّي تصدّوا أيضًا عند السّاعة 05:40 من بعد ظهر اليوم، لمسيّرة "هرمز 450" فوق منطقة الإقليم، بصاروخ أرض- جو، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللّبنانيّة".