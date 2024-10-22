"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لجنود العدو في مسكفعام والأطراف الشرقية لبلدة الطيبة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 05:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشّرقيّة لبلدة الطيبة، بصلية صاروخيّة".