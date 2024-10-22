"النشرة": سقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا- قضاء صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"سقوط عدد من الشّهداء والجرحى جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت منزل الشّهيد خضر عز الدين، خلال إقامة مجلس عزاء، في بلدة تفاحتا- قضاء صيدا"، مشيرًا إلى أنّ "عمليّات البحث عن ضحايا أو مصابين مستمرّة في كسار زعتر- النبطية"، وذلك عقب عدوان جوي نفّذه الطّيران الحربي الإسرائيلي على حي كسار زعتر عند المدخل الغربي لمدينة النبطية، حيث استهدف عددًا من المجمّعات السّكنيّة والتّجاريّة، ودمّرها بالكامل.

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