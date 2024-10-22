شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السيد: تواجد مصر فى "بريكس" يساعد على زيادة توطين التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قمة بريكس قوة اقتصادية عالمية كبيرة وتحالف يمثل أكثر من 45% من سكان العالم، وأكثر من ثلث الإنتاج العالمي داخل بريكس، مشددا على وجود قوة إنتاجية كبيرة داخل بريكس.

وأضاف عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن كبار دول العالم منضمين في تجمع بريكس وفيه الصين وروسيا والهند وهذه دول من كبرى اقتصاديات العالم، موضحا أن انضمام مصر لتجمع بريكس له مجموعة مكاسب وعوائد اقتصادية ممكن تتحقق بسبب انضمامها لهذا التحالف الاقتصادي وإمكانية لزيادة حجم التبادل التجاري.

وتابع: "الانضمام لتجمع بريكس يصاحبه فكرة توطين تكنولوجيا وجذب استثمارات نحو منطقة قناة السويس والمناطق الاقتصادية وما يؤدي إلى زيادة توطين التكنولوجيا وزيادة التشغيل وانخفاض معدلات البطالة"، إضافة إلى جذب الوفود السياحية إلى مصر وهو من المكاسب وتسعى مصر للتعاون مع البنك الدولي الجديدة او بنك التنمية الجديد.