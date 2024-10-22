مجلة "انترفو" لصحابها عمر حرفوش تبدأ حملة إعلامية تضامناً مع الـ"mtv"

بدأت مجلة "انترفو" الفرنسية وموقعها الإلكتروني، لصاحبها رجل الأعمال عمر حرفوش، بحملة إعلامية واسعة تضامناً مع قناة الـ"mtv" وصاحبها ميشال المر والإعلامي مارسيل غانم، الذين يتعرضون لـ"حملة تخوين وهدر دم من قبل جهة محددة في لبنان".

وجاء في موقع "أنترفو" الذي يقوم مبادرة دعم، من حرفوش تجاه المر وغانم، أنه أمام خطورة الوضع، تم تنبيه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن سابقة اغتيال شخصيات عامة، مثل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، والصحفيين اللبنانيين، الذين وقعوا ضحايا لتهديدات مماثلة، تؤكد الحاجة إلى التدخل الدولي لحماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين، كما أن السلطات اللبنانية مطالبة بالتحرك بسرعة لمنع أي تصعيد.

وتثير هذه الأزمة، بحسب "أنترفو"، تساؤلات جدية حول حماية الإعلاميين في لبنان، في بلد تتعرض فيه حرية التعبير بانتظام للتهديد بسبب التوترات السياسية والطائفية، مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى رد حاسم من الحكومة اللبنانية ووزير الإعلام زياد المكاري أصبحت الآن حاسمة.