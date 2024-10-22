المطران ابراهيم عاد الى لبنان بعد زيارة لكندا التقى في خلالها الجالية اللبنانية ومسؤولين كنديين

عاد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم الى لبنان بعد زيارة كندا التقى فيها الجالية اللبنانية والعديد من المسؤولين الكنديين وعرض معهم الاوضاع في لبنان.
وقبل انتقاله الى مطرانية سيدة النجاة في زحلة زار ضريح المكرم الاب بشارة ابو مراد في دير المخلص جون حيث استقبله الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت انطوان ديب، وصلى من اجل وقف الحرب في لبنان والمنطقة، وعرض مع الارشمندريت ديب اوضاع الرعايا في الجنوب وكافة المناطق اللبنانية، على ما افاد مكتبه الاعلامي.
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