حب الله تفقد مركز جرف الثلوج في فاريا بتكليف من حمية : وزارة الأشغال أنجزت التحضيرات لأعمال رفع الثلوج

كلف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله، يرافقه المدير الإقليمي للأشغال في جبل لبنان غابي الحاج وفنيون من جهاز الإدارة، القيام بجولة تفقدية لمركز جرف الثلوج في فاريا، في اطار الاستعدادات والتحضيرات الضرورية لمراكز جرف الثلوج وجهوزية الأليات في سياق ضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار.

وأشار حب الله، الى أنه "بتكليف وتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورغم الظروف التي نمر بها على الصعيدين الامني والمالي جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم. نحن اليوم نعمل ونقوم بواجباتنا تجاه اهلنا، ولنؤكد الجهوزية والخطة الإستباقية التي وضعها الوزير في اجتماعاته السابقة في اطار الاستعدادات والتحضيرات الضرورية والخطوات العملية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات في سياق تأكيد ضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية".

واشار الى "ان الوزارة بدأت بإنجاز كل التحضيرات المعدة مسبقاً لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية التي تشمل المروج – بسكنتا – اهمج – ينطا – معاصر الشوف – جزين – الأرز – تنورين – عكار – المديرج – ضهر البيدر".

وأضاف "تم تأمين المواد اللازمة لتشغيل الأليات من جرافات ونسافات الثلوج ورشاشات الأملاح انه تم الانتهاء من تكليف الأجراء الموسميين مع زيادة في تعويضاتهم وأجورهم ،نظراً للأزمة المالية الراهنة وتمت صيانة وتشغيل مختلف الآليات ورصد الإعتمادات المطلوبة، كونها قضايا أساسية لمراكز جرف الثلوج والمتعلقة بفتح الطرق بين المناطق، ولا سيما الجبلية منها والحفاظ على السلامة العامة المرورية".

واكد أن "حمية شدد على ان تستمر أعمال جرف الثلوج في عملها وبشكل مكثف طيلة العام لفتح الطرق، معتبرا "ان العنصر البشري هو الجندي المحهول لتأمين سلامة ومصالح المواطن".