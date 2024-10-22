ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في تسريب وثيقتي مخابرات سريتين للغاية حول استعدادات إسرائيل للرد على إيران. واوضح مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان نقلته الصحيفة، أنه "يحقق في التسريب المزعوم للوثيقتين السريتين ويعمل بشكل وثيق مع شركائنا في وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: أميركا تحقق في تسريب معلومات حول هجوم إسرائيلي محتمل على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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