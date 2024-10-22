نتانياهو يجتمع مع بلينكن في مكتبه بالقدس

بدأ اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس للتباحث في وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

واوضح مكتب نتانياهو في بيان، "يجتمع نتانياهو حاليا في مكتبه في القدس مع بلينكن".

واستهل بلينكن في إسرائيل جولته الشرق أوسطية.