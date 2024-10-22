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اكد القناة 12 الإسرائيلية، بعد سماح الرقابة العسكرية بنشرها، أن المسيرة التي أطلقها "حزب الله" يوم السبت أصابت منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي نبيامين نتانياهو في قيساريا.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان المسيرة التي استهدفت منزل نتانياهو في قيساريا انفجرت في نافذة غرفة نومه.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: المسيرة التي أطلقها حزب الله يوم السبت أصابت منزل نتانياهو في قيساريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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