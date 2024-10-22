القناة 12 الإسرائيلية: المسيرة التي أطلقها حزب الله يوم السبت أصابت منزل نتانياهو في قيساريا

اكد القناة 12 الإسرائيلية، بعد سماح الرقابة العسكرية بنشرها، أن المسيرة التي أطلقها "حزب الله" يوم السبت أصابت منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي نبيامين نتانياهو في قيساريا.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان المسيرة التي استهدفت منزل نتانياهو في قيساريا انفجرت في نافذة غرفة نومه.