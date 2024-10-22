اعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، بانه "تم استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأميركية والإسرائيلية"، وذلك تضامنا مع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا قاعدة عسكرية في منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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