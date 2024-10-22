نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول بالخارجية الأميركية، أن "بلينكن يناقش مع الجانب الإسرائيلي كيفية الرد على هجوم إيران الأخير". كذلك ذكرت الصحيفة، أن "بلينكن يخطط للعمل على سبل تعزيز الجيش اللبناني وانتخاب رئيس للبنان، ويعمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي في لبنان"، مضيفاً "بلينكن سيؤكد حرص واشنطن على ألا يؤدي رد إسرائيل إلى مزيد من التصعيد".

كانت هذه تفاصيل خبر "واشنطن بوست" عن مسؤول بالخارجية الأميركية: بلينكن يخطط للعمل على سبل تعزيز الجيش اللبناني وانتخاب رئيس للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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