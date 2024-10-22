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مجلة السياسة الدولية تنجح فى الحصول على معايير اعتماد "أرسيف Arcif"

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 04:02 م

أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أARCIF) - وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"- نتائج تقريره السنوى التاسع للمجلات للعام 2024.

ونجحت مجلة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهرام فى تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربى "أرسيف Arcif" المتوافقة مع المعايير العالمية التى يبلغ عددها (32) معيارًا.

وحصلت مجلة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهرام من بين (67) مجلة فى تخصص العلوم السياسية على تصنيف (Q1).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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