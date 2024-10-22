شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة السياسة الدولية تنجح فى الحصول على معايير اعتماد "أرسيف Arcif" والان مع تفاصيل الخبر

أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أARCIF) - وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"- نتائج تقريره السنوى التاسع للمجلات للعام 2024.

ونجحت مجلة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهرام فى تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربى "أرسيف Arcif" المتوافقة مع المعايير العالمية التى يبلغ عددها (32) معيارًا.

وحصلت مجلة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهرام من بين (67) مجلة فى تخصص العلوم السياسية على تصنيف (Q1).