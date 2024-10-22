شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ نوابها محمد طارق وأية مدنى لاختيارهما فى لجنة "القيم" واللجنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد طارق، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لاختياره عضوا بلجنة القيم بمجلس النواب عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

كما هنأت التنسيقية أية مدني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية لاختيارها عضوا في اللجنة العامة بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للزميلين التوفيق والسداد في أداء مهامهما وخدمة الوطن.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة القيم، والذي ضم النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد اختياره فى التشكيل من قبل اللجنة العامة للمجلس.

وانتهت اللجنة العامة للمجلس فى اجتماعها صباح اليوم، من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائباً آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس.

واختار مكتب مجلس النواب، النائبة أيه مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوا فى اللجنة العامة للمجلس.