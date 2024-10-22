شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الزيادة السكانية عائق أمام التنمية وخطر كبير على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ويجب أن نجد حلولا جذرية لها، مؤكدا أن الزيادة السكانية تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية، وتمثل خطرا كبيرا على الدولة، وتأتي فى المرتبة الثانية بعد الإرهاب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وطالب النائب علاء عابد بضرورة تكاتف الجهات المختصة لوضع استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية، بين كلا من المجالس القومية المتخصصة، وزارة التضامن، والصحة، ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أنه لابد من تغيير ثقافة الشعب، قائلا: "أصبح تعداد السكان فى مصر 106 ملايين نسمة ولدينا 15 مليون ضيف فبالتالي وصلنا إلى نحو 120 مليون، الموارد تتآكل بسبب الزيادة السكانية".

وأوضح النائب علاء عابد، أن دعم جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية يساعد بشكل كبير على تحقيق طفرة كبيرة في التنمية الشاملة، خاصة وأن الدولة تقدم كثير من الخدمات للمواطنين، وأيضا إقامة المشروعات القومية، إلا أن الزيادة السكانية تؤثر عليها بشكل كبير ولا يشعر بها المواطن، مؤكدا إنّ الجميع يتفق على أنّ الزيادة السكانية تمثل خطرا كبيرا على المجتمعات، ولابد من مواجهة شاملة للقضية السكانية حتى نستطيع أن نصل إلى تنمية مستدامة حقيقية.