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الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 42 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 42 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية.

وأشارت القوات الأوكرانية - في بيان وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إلى أنه خلال ليلة 21 أكتوبر، أطلق الروس 60 طائرة بدون طيار، من مناطق كورسك وأوريل وبريمورسكو-أختارسك.. لافتة إلى تدمير معظم المسيرات الروسية فوق منطقة سومي.

وأوضح الجيش الأوكراني، أن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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