الطقس غدا.. أجواء مائلة للبرودة ورياح محملة بالرمال والأتربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الأربعاء 23 أكتوبر 2024، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج 2 لـ 2.5 متر، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج 2 لـ 2.5 متر.