اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان التيار الوطني الحر اليوم ليس في وضع تحالف مع حزب الله، والحرب القائمة بدأت بهجوم الحزب على إسرائيل.
ولفت باسيل في حديث الى قناة "الحدث"، الى ان حزب الله أخطأ حين عمل على وحدة البيت الشيعي على حساب البيت اللبناني ولبنان يواجه خطر التقسيم.
واردف سياسة وحدة الساحات لصالح دول أخرى وليست لصالح لبنان، وانا أحمل إسرائيل مسؤولية العدوان على لبنان. وشدد على ان لبنان أمام خطر فتنة داخلية وخطر وجودي.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: التيار الوطني اليوم ليس في وضع تحالف مع حزب الله والحرب القائمة بدأت بهجوم الحزب على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.