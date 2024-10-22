باسيل: التيار الوطني اليوم ليس في وضع تحالف مع حزب الله والحرب القائمة بدأت بهجوم الحزب على إسرائيل

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان التيار الوطني الحر اليوم ليس في وضع تحالف مع حزب الله، والحرب القائمة بدأت بهجوم الحزب على إسرائيل.

ولفت باسيل في حديث الى قناة "الحدث"، الى ان حزب الله أخطأ حين عمل على وحدة البيت الشيعي على حساب البيت اللبناني ولبنان يواجه خطر التقسيم.

واردف ​سياسة​ وحدة الساحات لصالح دول أخرى وليست لصالح لبنان، وانا أحمل إسرائيل مسؤولية العدوان على لبنان. وشدد على ان لبنان أمام خطر فتنة داخلية وخطر وجودي.