فريد البستاني يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن

توجه رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية النائب فريد البستاني الى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال:" انه في وسط الدمار والخراب والمجازر التي يواجهها لبنان، لا بد من التفكير والتخطيط والعمل على ان نكون جاهزين لليوم الذي يلي الحرب.
ولفت الى ان "مآسي الحرب تزيد من معاناة اللبنانيين الذين كانوا يرزحون تحت وطأة ازمة اقتصادية غير مسبوقة وفراغ رئاسي يكربج عمل المؤسسات". واكد انه "من واجباتنا كمسؤولين ان نعمل للمستقبل حتى في ظل أقسى الظروف، لأن لبنان لا بد أن يعود وينهض".
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