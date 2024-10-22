فريد الخازن: لماذا لا يبقى الرئيس يزاول مهامه حتى انتخاب رئيس جديد

سال النائب فريد هيكل الخازن في تصريح له، "لماذا لم نطبق مبدأ استمرار عمل المؤسسات الذي اعتُمد في مجلس النواب على اللجان هو نفسه على رئاسة الجمهورية اي: يبقى الرئيس يزاول مهامه حتى انتخاب رئيس جديد."

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