شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية خلال الجلسة العامة: التوك توك آفة المجتمع ونحتاج تدخل الرئيس لإنهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة أمال عبد الحميد موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

وتطرقت عبد الحميد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلي أزمة التوك توك، قائلة: "التوك توك الآفة الكبيرة في المحافظات، ويجب تدخل الرئيس لإنهاء الأزمة" مشددة على أهمية تدخل الرئيس واتخاذ قرار سيادى لإنهاء أزمة التوك توك في جميع المحافظات".

من جانبه، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جميع النواب بعد الخروج عن موضوع محل النقاش، مضيفا ليس: التسامح يقابل بالتسامح وعليكم عدم الخروج عن الموضوع".