شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسى بقمة بريكس لأول مرة نقطة محورية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا لحضور قمة مجموعة بريكس لأول مرة منذ انضمام مصر للمجموعة مطلع العام الجارى.

وقال خضير، في تصريحات له إن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا لدور مصر الإقليمى والدولى فى المحافل الدولية الهامة.



وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن حضور الرئيس السيسي لهذه القمة لأول مرة يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها مصر على الساحة العالمية، خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات تستوجب تعزيز التعاون الدولي.



وأشار النائب الدكتور حسين خضير، إلى أن الرئيس السيسي سوف يستعرض خلال القمة عددًا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية البالغة، وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية العالمية وسبل التعاون بين الدول النامية والدول الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن مصر تسعى دائمًا لتعزيز التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي، بما يضمن مصالح الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها.

وتابع النائب الدكتور حسين خضير، أن قمة بريكس تشكل فرصة لمصر لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي.



ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على استثمار هذه اللقاءات الدولية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الشعب المصري ولتسريع عجلة التنمية.



واختتم النائب الدكتور حسين خضير، تصريحاته، بالإشادة بالنهج الذي يتبعه الرئيس السيسي في تعزيز علاقات مصر الدولية واستغلال هذه الفرص لتحقيق مصلحة الدولة المصرية، مؤكدًا أن مشاركة مصر في قمة بريكس تمثل نقطة محورية في مسار التعاون الدولي، وتعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بنجاح.