شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أول حالة لمتغير جدري القرود الجديد في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أنه تم رصد المتغير الجديد من فيروس جدري القرود في ألمانيا للمرة الأولى.

وكان رئيس وكالة الصحة العامة في أفريقيا قد قال، الخميس الماضي ، إن عدد الوفيات المرتبطة بجدري القرود في أفريقيا تجاوز ألف حالة، محذرًا من استمرار تهديد التلوث العابر للحدود ونقص أدوات الاختبار السريعة.

ووقعت 50 حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خلال الأسبوع الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 1100 حالة، ما يشير إلى أن السلطات تواجه تحديا في احتواء التفشي الذي يؤثر حاليا على 18 دولة من أصل 55 دولة في القارة، وفقا لما قاله جان كاسيا، المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.