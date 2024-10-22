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إضراب يصيب حركة العبارات بالشلل في اليونان

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د ب أ - أثينا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تتوقف حركة العبارات في اليونان، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بسبب إضراب البحارة لمدة 48 ساعة.
وتطالب النقابة بزيادة أجور أعضائها بنسبة 15%، ولكن أصحاب السفن وافقوا حتى الآن على 3% فقط. وسيتأثر الكثيرون بالإضراب، ومن بينهم السائحون.
وستتقطع السبل بالجزر التي ليس بها مطار لمدة 48 ساعة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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