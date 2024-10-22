شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب يصيب حركة العبارات بالشلل في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تتوقف حركة العبارات في اليونان، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بسبب إضراب البحارة لمدة 48 ساعة.

وتطالب النقابة بزيادة أجور أعضائها بنسبة 15%، ولكن أصحاب السفن وافقوا حتى الآن على 3% فقط. وسيتأثر الكثيرون بالإضراب، ومن بينهم السائحون.

وستتقطع السبل بالجزر التي ليس بها مطار لمدة 48 ساعة.

