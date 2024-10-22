نفت بلدية المنصورية المكلس الديشونية نفياً قاطعاً ما أُشيع عن رمي مناشير تحريضية تطلب من عناصر حزب الله وحركة امل ترك المنطقة. واوضحت في بيان انها بصدد متابعة الموضوع مع الجهات الامنية المختصة.

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية المنصورية المكلس الديشونية تشجب وتنفي علاقتها برمي مناشير تحريضية ضمن نطاقها البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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