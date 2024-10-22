الأبيض: الغارة أمس سقطت على بُعد أمتار من مستشفى بيروت الحكومي وحصل تهديد لمستشفى الساحل

أوضح وزير الصحة في حكومو تصريف الأعمال فراس الأبيض، في تصريح لقناة "OTV"، أن الغارة الإسرائيلية أمس "سقطت على بعد امتار" من مستشفى بيروت الحكومي و"حصل تهديد لمستشفى الساحل وهذا نهج واضح باستهداف إسرائيلي للقطاع الصحي".

وفي وقت سابق، اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى بيروت الحكومي أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصا من بينهم طفل، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 57 من بينهم سبعة عشر استدعت اصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحال سبعة منهم حرجة. كما تسببت الغارة بأضرار كبيرة في مستشفى بيروت الحكومي".