عدوان: يجب أن نُحافظ على مجلس النواب ونظامه والانتخابات كي نتمكّن من النّهوض بالبلد ومن لم يحضر يساهم بعدم انتخاب الرئيس

اشار النائب جورج عدوان في كلمة له باسم تكتل "الجمهورية القويّة" من المجلس النيابي بعد ارجاء جلسة انتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس لعدم اكتمال النصاب، الى اننا شاركنا في الجلسة اليوم لأنّ هذا واجبنا رغم الظروف الصعبة والحلّ يكمن في المؤسسات ويجب اللجوء إليها لأنّها وحدها ستبقى وستتمكن من إنقاذ الوضع.

ولفت عدوان الى انه مهما كانت الظروف والصعوبات الملجأ الوحيد هو المؤسسات وبناء الدولة، ويجب أن نُحافظ على مجلس النواب ونظامه والانتخابات كي نتمكّن من النّهوض بالبلد. واكد بان من لم يحضر يساهم بعدم انتخاب الرئيس.