حريق الربوة يتجدّد ويهدّد المنازل والأهالي يناشدون

تجدّد الحريق في أحراج الربوة قرب بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك اليوم بعدما كانت عناصر الدفاع المدني أخمدته أمس. وقد اتسعت رقعة النار بشكل كبير ، حيث تواجه عناصر الدفاع المدني صعوبة في إخماد النار بسبب قوة الرياح ووعورة المكان. ويناشد الأهالي المعنيين التدخل منعاً لوصول النار إلى المنازل.

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