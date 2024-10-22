شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون تقييمات أسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، تعقيبا علي بعض ما أثير حول التقييمات الأسبوعية المقررة علي الطلاب في المدارس، بتأكيده أنه نظام معمول به في مختلف أنحاء العالم، مضيفا: "لا يوجد نظام في العالم، لا يعمل بدون تقييمات أسبوعية، حتى المدارس الدولية، هذا الأمر معمول به - في كل حته في الدنيا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي شهدت إلقاء بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، بيان بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، وهي المرة الأولى التي يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.

وأضاف "عبد اللطيف"، أنه جرى توحيد كافة التكليفات "الواجب المدرسي" و"كراسة الحصة" و"التقييمات الاسبوعية" علي مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ اجراءاتها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، حيث تتضمن توزيع الدرجات امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، واختبار شهرى(1) 15%، واختبار شهرى(2) 15%، والسلوك والمواظبة 10٪؜، وكراس الواجب (10%)، والاختبارات الأسبوعية (20%)، ليصبح الإجمالى (100%)، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير 54 ألف مقعد دراسي.