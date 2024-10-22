شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة جاهزة على الأولى بالرعاية وندوة توعوية فى دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن حملة "ايد واحدة"، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، بتاريخ 21 أكتوبر 2024، بتوزيع 2500 وجبة جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية في منطقة شبرا دمنهور، تحديدًا في مسجد ناصر بميدان الأتوبيس.



واعتمدت المؤسسة في اختيار المستفيدين على قاعدة بيانات خاصة تضم الأرامل والمطلقات والأسر ذات الدخل المحدود في بندر ومركز دمنهور.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.

التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة جاهزة على الأولى بالرعاية 3



التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة جاهزة على الأولى بالرعاية 2



التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة جاهزة على الأولى بالرعاية 1