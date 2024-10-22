شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"النواب": تفعيل أعمال السنة نجح فى تحقيق انتظام 85% من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، فاعلية النظام الجديد بعد تفعيل أعمال السنة علي شكله الحالي، حيث تشهد المدارس انتظام أكثر من 85% من الطلاب فى المدراس الحكومية الرسمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي تشهد إلقاء بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، بيان بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، وهى المرة الأولى التى يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.

وقال "عبد اللطيف"، إنه يجري حاليا بشكل جاد تفعيل الأنشطة المدرسية والإذاعة المدرسية، لافتاً إلى توحيد كافة التكليفات "الواجب المدرسى" و"كراسة الحصة" و"التقييمات الاسبوعية" علي مستوى الجمهورية.

واستطرد وزير التربية والتعليم: "البعض أثار قضية التقييمات الاسبوعية، وأقول أنه لا يوجد نظام في العالم، لا يعمل بدون تقييمات أسبوعية، حتى المدارس الدولية، هذا الأمر معمول به - في كل حته في الدنيا".



حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب



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وزير التربية والتعليم محمد أحمد عبد اللطيف (1)