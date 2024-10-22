شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"النواب": سد عجز المعلمين بأكثر من 90% بجميع مدارس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، عن سد عجز المعلمين بأكثر من 90% في جميع مدارس الجمهورية، مؤكداً أنه لا يوجد فصل ليس به مدرس في مادة أساسية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي تشهد إلقاء بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، بيان بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، وهي المرة الأولى التي يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.

كان وزير التعليم، قد كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، عن خطة الوازة، قائلا:" كان لدينا 4 تحديات منذ ما يزيد عن 50 عاما، تمثلت فى الكثافة الطلابية فى المدارس، الآن لا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبا على مستوى الجمهورية، وعجز المعلمين، لا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم لتدريس المواد الأساسية.

وتابع عبد اللطيف، إضافة إلى تطوير المناهج وهو ما تم بالفعل فى المناهج بصورة جادة وحقيقية، وأخيرا نسبة الحضور التى كانت لا من 1 إلى 20% أصبحت الآن تفوق نسبة الـ85%".



الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب



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وزير التربية والتعليم محمد أحمد عبد اللطيف (1)