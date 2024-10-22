معامل سيتي للتحاليل تنتهي من لاستحواذ على معامل "حساب" بـ 298 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة معامل سيتي للتحاليل الطبية اليوم على موافقة الجمعية العامة العادية على إتمام صفقة شراء شركة معامل حساب للتحاليل الطبية بقيمة 298 مليون جنيه.

وبحسب بيان الشركة اليوم المرسل للبورصة، فإنه تم سداد نقدًا 14 مليون جنيه مع توقيع مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ، على أن يتم سداد 284 مليون جنيه بعد إتمام زيادة رأسمال الشركة لاحقًا.

وتمت الموافقة بالإجماع على شراء 50% من حصص شركة التشخيص المتميز بالمملكة العربية السعودية على أن يكون قيمة البيع جاري مدين لصالح البائعين بقيمة 14.8 مليون ريال سعودي بما يعادل 194.9 مليون جنيه، وسيتم التنفيذ بالريال السعودي طبقًا لسعر الصرف في حينه، وفق بيان الشركة.

وأضاف الإفصاح، أنه تم الموافقة على تعديل نص المادة رقم 2 ليصبح إسم الشركة هو بريميم هيلثكير جروب"Premium Healthcare Group".