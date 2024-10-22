مصدر رفيع: مصر أكدت أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر أكدت أهمية سرعة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.