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مصدر رفيع: مصر أكدت أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر أكدت أهمية سرعة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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