مصدر رفيع: مصر أكدت أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر أكدت أهمية سرعة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.
جاء ذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر أكدت أهمية سرعة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.
جاء ذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.
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