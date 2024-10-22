جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية بقرية العباسة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطري التعليمي بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية مجانية لقرية العباسة مركز أبو حماد بالشرقية.

وتعد القافلة هي العاشرة ضمن فعاليات الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وآليات جامعة الزقازيق للمشاركة المجتمعية، وإيماءً إلى مبادرة بداية الرئاسية لتنمية الموارد البشرية.

وجرى الكشف على 199 حالة حيوانات، و2107 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرامج الرئاسية التنموية وتخفيفا عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقاً للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدراً للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.