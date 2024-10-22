بعد تعديل الفائدة.. سعر العائد على الشهادات بالدولار في أكبر 3 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

خفضت 3 بنوك كبرى على مستوى الانتشار الجغرافي سعر الفائدة 0.5% على شهادات الادخار بالدولار خلال الشهر الجاري عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- الأخير.

جاء قرار بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB بخفض سعر الفائدة بعد خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار 0.5% مسجلا 3.75% و5% ليعكس اتجاهه المتشدد على مدار عامين ونصف.

كانت البنوك الثلاثة خفضت سعر الفائدة على الدولار بعد مرور عام على طرحها وخروج مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها على مدار عامي 2022 و2023.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل شراء شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك.

البنك الأهلي

- شهادة الأهلي "فورا" الثلاثية: سعر العائد 8.5% سنويا يصرف العائدة مقدما بالمعادل من الدولار للجنيه المصري.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من أول ألف دولار.

- شهادة الأهلي "بلس" الثلاثية: سعر العائد 6.5% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من أول ألف دولار.

بنك مصر

- شهادة "القمة" الثلاثية: سعر العائد 8.5% سنويا يصرف العائدة مقدما بالمعادل من الدولار للجنيه المصري.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من أول ألف دولار.

- شهادة "إيليت" الثلاثية: سعر العائد 6.5% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من أول ألف دولار.

البنك التجاري الدولي

- شهادة ثلاثية بالدولار: سعر العائد 4.75% سنويا ويصرف العائد شهريا.

يبدأ الحد الأدنى للشراء من أول ألف دولار.