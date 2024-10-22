الجيش الإسرائيلي زعم انه استهدف عتادا بحريا لحزب الله كان معدا لضرب سفن حربية وأهداف استراتيجية بعرض البحر

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "استهدف عتادا بحريا لحزب الله كان معدا لضرب سفن حربية وأهداف استراتيجية في عرض البحر".
وادّعى أن "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية لسلاح على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وأهداف لحزب الله. ومن بينها الأهداف التي تمت مهاجمتها بنى تحت أرضية وفيها قطع جوية وبحرية يستخدمها حزب الله لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل".
وزعك انه "تمت مهاجمة القاعدة المركزية للقوة البحرية لحزب الله في بيروت والتي استخدمت كمركز عمل حيوي لحزب الله لتخزين قطع بحرية سريعة وإدارة تجارب وإرشادات للقوة البحرية في التنظيم".
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