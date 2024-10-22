اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى بيروت الحكومي أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصا من بينهم طفل، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 57 من بينهم سبعة عشر استدعت اصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحال سبعة منهم حرجة. كما تسببت الغارة بأضرار كبيرة في مستشفى بيروت الحكومي.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 13 شهيدا من بينهم طفل و57 جريحا في حصيلة جديدة لغارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى بيروت الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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