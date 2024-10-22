الجيش الإسرائيلي هدد سكان منطقة الحوش في الجنوب لإخلائها

هدد الجيش الإسرائيلي سكان بلدة الحوش في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه "بصدد العمل داخل البلدة"، وقال: "عليكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه خارج البلدة لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عنها".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.