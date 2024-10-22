تعذُّر انعقاد الجلسة النيابية لانتخاب أعضاء اللجان بسبب عدم اكتمال النصاب

تعذَّر انعقاد الجلسة النيابية لانتخاب أعضاء اللجان بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان قد دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، إلى جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

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