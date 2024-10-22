النشرة: غارات اسرائيلية على رشكنانيه وكفرجوز

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات على الجنوب لبنان، وقد دمّرت الغارة على رشكنانيه 3 منازل ومعلومات عن وقوع إصابات.

كما شن الطيران الاسرائيلي غارة إستهدفت بلدة كفرجوز- محيط آبار فخر الدين.

ولفت الى ان مسيرة معادية عمدت على رمي قنابل حارقة على بساتين الزيتون في جديدة مرجعيون تحت محطة التكرير، وتقوم عناصر الدفاع المدني اللبناني باخماد الحرائق التي سببتها.