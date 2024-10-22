قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها الكائن في محلة المنكوبين

اشارت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، الى انها تُعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: بتول عبد الله علي (من مواليد عام 2008، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 11-10-2024 منزل ذويها الكائن في محلة المنكوبين، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
واملت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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